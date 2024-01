Céline Dion verliert ihre Nichte bei tragischem Autounfall!

Céline Dion (55) trauert um ein Familienmitglied! Die vergangenen Jahre waren für die Sängerin keine leichten, denn sie leidet am Stiff-Person-Syndrom. Die Erkrankung schränkt die "My Heart Will Go On"-Interpretin beinahe in allen Lebenslagen ein. Ihre Karriere liegt derzeit auf Eis und Céline wird täglich medizinisch behandelt. Wie nun publik wird, ereilte sie vor wenigen Wochen ein weiterer Schicksalsschlag: Die Musikerin verlor auf tragische Art einen geliebten Menschen – ihre Nichte ist gestorben!

Wie nun bekannt wird, starb Brigitte Dion am 29. Dezember bei einem tragischen Autounfall in Quebec, Kanada. Das französische Magazin Journal de Montréal berichtet dazu, dass Célines Nichte in eine Kollision mit zwei anderen Autos verwickelt war. Eines der Fahrzeuge kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stieß mit Brigittes Wagen zusammen. Kurze Zeit später soll auch das andere Auto mit ihnen zusammengestoßen sein. Brigitte wurde 51 Jahre alt – sie hinterlässt eine Tochter.

In den vergangenen Jahren musste sich Céline von einigen geliebten Menschen verabschieden. Im Januar 2016 verlor sie ihren Ehemann René Angélil (✝73) an Kehlkopfkrebs. 22 Jahre waren die beiden miteinander verheiratet.

