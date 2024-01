Therapie von Céline Dion verläuft nicht, wie sie erhofft hat

Wie geht es Céline Dion (55) wirklich? Im vergangenen Jahr hatten erschreckende Neuigkeiten die Runde gemacht: Die Sängerin leidet an der unheilbaren Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom. Durch die Erkankung ist Céline stark in ihrer Mobilität eingeschränkt, auch Konzerte kann sie seitdem nicht mehr geben. Dennoch gibt sie alles dafür, dass es ihr wieder besser geht – für ihre Fans möchte sie nämlich zurück auf die Bühne. Doch Célines Bemühungen scheinen bislang erfolglos zu sein...

In einem Interview mit National Enquirer macht eine Quelle deutlich, wie sehr die 55-Jährige um ein Bühnencomeback kämpft – aber anscheinend bislang erfolglos. "Sie hat Spasmen in ihren Stimmbändern. Sie kann gut singen – so wie ihr Céline kennt, für ein paar Töne, dann setzt ein Krampf ein und wirft das, was sie singt, völlig aus dem Gleichgewicht", erklärt der Informant und fügt dem hinzu: "Traurigerweise scheint es nicht reparabel zu sein – weder durch eine Operation noch durch eine Therapie."

Dennoch kämpft Céline. Um für ihre Fans zu performen, wäre der "My Heart Will Go On"-Interpretin sogar jedes Mittel recht, wie der Insider ebenfalls betont: "Celine wäre zufrieden, wenn sie einfach in einem Stuhl sitzen und singen könnte, um ihr Publikum zu unterhalten. Aber ihre Stimme kommt einfach nicht so zurück, dass sie wieder auftreten oder Aufnahmen machen kann."

