Dschungelcamp-Kim behauptet, dass Mike manipulativ ist

Versöhnung mit dem Ex ist für Kim Virginia Hartung (28) keine Option. Die einstige Bachelor-Kandidatin und Mike Heiter (31) hatten sich bei Are You The One? kennengelernt, wo sie mehrmals sehr intim miteinander wurden. Nach der Show waren sie nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Bei der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel können sie nicht aus dem Weg gehen – doch Kim nutzt die erste Möglichkeit, um über Mike zu lästern.

Mitcamper Twenty4tim (23) erzählt die 28-Jährige voller Rache: "Ich will ihn eigentlich nur noch in der Hölle brennen sehen." Kim behauptet, dass Mike sich im Fernsehen verstelle und er im wahren Leben ganz anders sei: "Wenn er wieder seinen TV-Mike rausholt, muss ich bei jedem Satz kotzen. Bei ihm ist alles manipulativ. Im TV kommt der immer supernett rüber." Die Mannheimerin lässt kein gutes Haar an ihrem einstigen Verflossenen und stänkert: "Die Leute denken, das wäre der Lifestyle-Mike, dabei wohnt er in seinem Kinderzimmer, hat kein Auto, kümmert sich um nichts im Leben und schläft bis 15 Uhr!"

Bereits im Interview mit Bild erklärte Kim Mike den Krieg. Sie sei sich sicher, dass es keine Liebes-Reunion mit Tattoo-Liebhaber geben werde, ganz im Gegenteil. "Ich warte nur darauf, dann werde ich das als Grund nehmen, um mal die Wahrheit über Mike Heiter auszupacken", erklärte Kim ihre Masche.

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter, Realitystars

RTL Twenty4tim und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

