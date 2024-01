Dschungelcamp: Kim Virginia und Mike treffen aufeinander!

Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) sind diesjährige Kandidaten des Dschungelcamps. Doch die beiden haben eine Vergangenheit: In der TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love fanden sie Gefallen aneinander und verbrachten einige heiße Stunden im Boom Boom Room. Obwohl es nach der Show nicht für eine Beziehung gereicht hatte, kamen sie nie ganz voneinander los. Nun treffen Kim und Mike auf dem Weg in den Dschungel zum ersten Mal aufeinander!

Vor dem Einzug ins Dschungelcamp genießen die Stars die letzten Stunden in Luxus: Das erste Aufeinandertreffen der Camper findet auf einer Jacht statt! "Was geht", begrüßt Mike seine Ex-Geliebte, die in einem extravaganten Feder-Outfit alle Blicke auf sich zieht. "Hast du mich vermisst?", antwortet Kim kokett und umarmt den TV-Star, wie RTL bereits vor dem Auftakt zeigte.

In einem Interview mit Bild gab sich Mike zuversichtlich, dass er seine Ex noch mal um den Finger wickeln könne. Die Influencerin hörte das wohl gar nicht gerne und betonte, dass sie alle Maschen des Tattoo-Liebhabers kenne. "Ich warte nur darauf, dann werde ich das als Grund nehmen, um mal die Wahrheit über Mike Heiter auszupacken", verkündete Kim.

RTL II Mike Heiter bei "Love Island" 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im April 2023

Glaubt ihr, dass es im Dschungelcamp zwischen Kim Virginia und Mike noch mal knistern wird ?



