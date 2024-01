Neben Blake und Co.: Sie spielen bei "It Ends With Us" mit!

Die Dreharbeiten zu "It Ends With Us" sind in vollem Gange! Aktuell wird der beliebte Roman der Autorin Colleen Hoover verfilmt. Schon bald können Fans die Liebesgeschichte auf der großen Leinwand erleben. Dabei schlüpfen die Filmstars Blake Lively (36) und Brandon Sklenar in die Hauptrollen von Lily und Atlas. Nun wird bekannt, welche Schauspieler die beiden Liebenden in jungem Alter spielen dürfen.

Wie Deadline berichtet, wird Isabela Ferrer in die Rolle der jungen Lily schlüpfen. Für die Nachwuchsschauspielerin ist das die erste große Filmrolle. Lilys Jugendliebe Atlas darf Alex Neustaedter verkörpern. Der 25-Jährige hat bereits in diversen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Unter anderem spielte er in einigen Folgen der TV-Show "American Rust" mit.

Erst vor wenigen Tagen tauchten einige Fotos vom Set auf, die zeigen, wie heiß es im Film hergehen wird. So ist auf den Bildern zu sehen, wie Blake und ihr Filmkollege Justin Baldoni (39) in einer Szene innige Küsse austauschen.

Anzeige

Instagram / isabela.ferrer Isabela Ferrer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Alex Neustaedter, Schauspieler

Anzeige

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de