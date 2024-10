Drama ade? Blake Lively gratuliert "It Ends With Us"-Co-Star

In den vergangenen Wochen kursierten hartnäckige Schlagzeilen rund um Blake Lively (37) und ihr Verhalten während der Dreharbeiten und Promo-Tour des Films "It Ends With Us" – davon lässt sich die Schauspielerin aber offenbar nicht unterkriegen. Sie hat nämlich ihrem Co-Star Isabela Ferrer in bester Laune zum 24. Geburtstag gratuliert. Am Mittwoch, den 9. Oktober, teilte die Schauspielerin ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie und ihre Filmkollegin gemeinsam auf einem Bett liegen. Dazu schrieb Blake: "Ich bin heute dankbar für all meine Liebsten. Happy Birthday an diesen Engel. Deine Integrität, Stärke, Anmut, Güte, Resilienz und Tapferkeit sind ein Geschenk für alle, die dich kennen. Wir [lieben] dich."

Die beiden Schauspielerinnen arbeiteten zusammen an der Filmadaption von Colleen Hoovers gleichnamigem Bestseller-Roman. Blake spielt in dem Drama die Rolle der Lily Bloom, während Isabela die jüngere Version dieser Figur verkörpert. In einem Interview mit People beschrieb die 37-Jährige, wie bedeutend ihre Rolle für sie ist: "Lily hat eine enorme Wirkung auf viele Menschen gehabt, wie der Erfolg des Buchs zeigt. In eine solche Figur zu schlüpfen ist eine Ehre und ich hoffe, dass die Zuschauer meine Liebe zu ihr im Film spüren können."

Seit Mitte August erobert "It Ends With Us" auch die deutschen Kinos. Der Erfolg wird allerdings von einem Skandal überschattet. Besonders Hauptdarstellerin Blake muss derzeit einen massiven Imageschaden verkraften. Ihr wird vorgeworfen, den Film zu nutzen, um Blumen, Haarprodukte und Alkohol zu promoten – und in diesem Zusammenhang sogar häusliche Gewalt zu verharmlosen. Obendrein soll es am Set zwischen ihr und dem Filmdirektor Justin Baldoni (40) zu mehreren Streitigkeiten gekommen sein. "Es gab zwei Lager bei dem Film – Team Blake und Team Justin. Dieser kreative Kampf gab den Ton für die negative Erfahrung hinter den Kulissen an und führte dazu, dass sie nicht mehr miteinander sprachen", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Instagram / blakelively Blake Lively und Isabela Ferrer, "It Ends With Us"-Stars

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

