Das sind die Partner der "It Ends With Us"-Schauspieler

It Ends With Us ist aktuell in aller Munde. Die Buchverfilmung mit Blake Lively (36), Justin Baldoni (40) und Brandon Sklenar in den Hauptrollen kam erst vor wenigen Tagen raus und feiert schon jetzt große Kinoerfolge. Auf den roten Teppichen der Premieren wurden die Stars teilweise auch von ihren Liebsten unterstützt. Aber wer sind die Partner der Darsteller? Blakes Ehemann ist wohl der berühmteste von allen: Ryan Reynolds (47). Der Schauspieler ist wie seine Frau gerade supererfolgreich im Filmbusiness. Sein Film Deadpool & Wolverine befindet sich auf den oberen Rängen der Kinocharts. Regisseur und Ryle-Darsteller Justin ist ebenfalls seit mehreren Jahren glücklich verheiratet – seine Frau Emily und seine Kinder haben sogar einen kleinen Auftritt in dem Dramafilm.

Auch Brandon, der die Rolle des Atlas verkörpert, hat eine Frau an seiner Seite. Der "1923"-Star ist seit einiger Zeit mit Courtney Salviolo zusammen. Er und die Personal-Trainerin genießen ihre Privatsphäre sehr und zeigen sich nur selten auf Events – bei der "It Ends With Us"-Premiere in New York machten sie aber eine Ausnahme und posierten mit Blake und Ryan. Alyssa-Darstellerin Jenny Slate (42) ist happy mit ihrem Mann Ben. Mit ihm durfte sie bereits eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Auch ihr Film-Ehemann Hasan Minhaj ist vergeben. Er und seine Frau Beena Patel lernten sich laut People im College kennen und sind seither ein Herz und eine Seele. Über das Liebesleben der beiden Jüngsten im Bunde, Isabela Ferrer und Alex Neustaedter, ist allerdings kaum etwas bekannt, sie sollen aber angeblich Single sein. Die zwei stellen die Protagonisten Lily Bloom und Atlas Corrigan in jungen Jahren dar.

"It Ends With Us" sorgt nicht nur durch die dramatische Geschichte für Schlagzeilen – sondern auch mit den Gerüchten um den Cast. Denn angeblich sollen sich fast alle mit Justin verkracht haben! Was genau vorgefallen sein könnte, ist unklar. Dennoch scheinen alle Hauptdarsteller bis auf Hasan ihm bei Instagram entfolgt zu sein – Colleen Hoover, die Autorin des Buches, auf dem der Streifen basiert, ist ebenso keine Followerin mehr von ihm. Außerdem posierten weder Blake noch Jenny, Isabela oder Brandon mit dem "Jane the Virgin"-Star bei den Presseterminen oder Premierenveranstaltungen – auch sprachen sie in den Interviews nicht über ihn. Justin soll sich wegen der ganzen negativen Spekulationen sogar schon eine Krisen-PR-Managerin gesucht haben. Laut The Hollywood Reporter hilft ihm nun Melissa Nathan, die auch bereits für Johnny Depp (61) arbeitete.

Emily und Justin Baldoni

Jenny Slate und Ben Shattuck

Hasan Minhaj und Beena Patel

Isabela Ferrer und Alex Neustaedter

