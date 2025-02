Blake Lively drängte sich in Interviews vor Co-Star Isabela

Blake Lively (37) sah sich während der Promotion ihres jüngsten Films It Ends With Us harschen Online-Kritiken ausgesetzt. Die Schauspielerin soll in Interviews mit ihrer jüngeren Co-Darstellerin Isabela Ferrer, die im Film eine Teen-Version von Blakes Figur Lily Bloom verkörpert, immer wieder das Gespräch an sich gerissen haben. In YouTube- und TikTok-Kommentaren warfen User Blake vor, Isabela kaum zu Wort kommen zu lassen, und bezeichneten ihr Verhalten als "dominierend". Ein User schrieb: "Blakes aufgeblasenes Ego übernimmt die Kontrolle. Lass sie reden!"

Hintergrund der Kritik ist jedoch nicht nur das mediale Verhalten während der Interviews, sondern auch ein umfassender Rechtsstreit, der das gesamte Projekt überschattet. Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (41) hat eine 179-seitige Klage eingereicht, in der er Blake und ihren Mann Ryan Reynolds (48) unter anderem der Diffamierung beschuldigt. Im Fokus stehen Berichte, dass Blake andere Cast-Mitglieder, darunter auch Isabela, dazu bewegt haben soll, sich öffentlich von Justin zu distanzieren, etwa durch das Entfolgen in sozialen Medien. Pikant: In den Gerichtsunterlagen werden Textnachrichten zitiert, die Isabela während der Dreharbeiten an Justin schickte und die ihn für seine Unterstützung lobten – was der Schauspielerin selbst jedoch kaum schaden dürfte.

Isabela, die am Anfang ihrer Karriere steht, scheint den medialen Trubel mit professioneller Gelassenheit zu nehmen. In einem Interview mit Fox anlässlich der Premiere beschrieb sie Blake als "einen Engel". "Blake hat mir das Gefühl gegeben, dass diese Rolle genauso meine ist wie ihre", erzählte Isabela stolz. Zwischen den beiden habe sich eine freundschaftliche Verbindung entwickelt, meinte die Nachwuchsschauspielerin weiter. Ob die aktuellen Spannungen zwischen Blake und Justin langfristig Einfluss auf Isabela haben werden, bleibt abzuwarten. Experten vermuten jedoch, dass sie ihre aufstrebende Karriere unbeschadet fortsetzen kann.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Schauspieler Blake Lively und Justin Baldoni

Instagram / blakelively Blake Lively und Isabela Ferrer, "It Ends With Us"-Stars

