Oh, là, là! Blake Lively und Justin Baldoni knutschen am Set

Es wird heiß bei Blake Lively (36) und Justin Baldoni (39)! Während die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (47) auf Wolke sieben schwebt, ist ihr Kollege seit 2013 mit Emily Foxler verheiratet. Für den Liebesfilm "It Ends With Us", der im kommenden Juni in den USA in die Kinos kommt, treffen die beiden nun als Hauptdarsteller aufeinander – und kommen sich sehr nahe! Fotos vom Set zeigen Blake und Justin in intimen Szenen.

Bilder zeigen die Hollywoodstars am vergangenen Freitag bei den Dreharbeiten in New Jersey. Während Blake von Kopf bis Fuß in Camouflage gekleidet ist, trägt ihr Filmpartner einen Regenbogen-Einhorn-Strampler – die ungewöhnlichen Outfits tun der Romantik jedoch keinen Abbruch! Auf den Fotos knutschen die beiden leidenschaftlich auf der Straße herum! Immer wieder filmen sie die erotische Szene, bei der Justin seine Hände an den Hals oder an die Hüfte seiner Filmpartnerin gelegt hat.

"It Ends With Us" ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Colleen Hoover. Darin verliebt sich Lily Bloom, gespielt von Blake, in den Arzt Ryle Kincaid – doch dann trifft sie auf ihre High-School-Liebe Atlas Corrigan. Herzschmerz und ganz große Gefühle vorprogrammiert!

Anzeige

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am Set In New Jersey, Januar 2024

Anzeige

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de