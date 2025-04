Blake Livelys Familie steht ihr bei Filmpremiere zur Seite

Große Unterstützung von allen Seiten: Blake Lively (37) wurde am Sonntag von ihrer ganzen Familie bei der Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" im Jazz at Lincoln Center in New York City begleitet. Die Schauspielerin zeigte sich auf dem roten Teppich nicht nur mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) an ihrer Seite, sondern posierte auch mit ihren Schwestern Robyn Lively (53) und Lori, ihrer Mutter Elaine Lively und zahlreichen weiteren Familienmitgliedern. Mit dabei waren außerdem Robyns Ehemann Bart Johnson – bekannt aus High School Musical – und deren Tochter Isabela Ferrer. Das Familien-Event war ein seltenes öffentliches Treffen der Livelys, denn besonders Schwester Lori wird nur selten gemeinsam mit Blake gesehen.

Neben dem Blitzlichtgewitter um Blake und ihre Familie sorgte auch das umstrittene Wiedersehen mit ihrer "Another Simple Favor"-Co-Star Anna Kendrick (39) für Gesprächsstoff. Obwohl immer wieder Gerüchte über einen Streit zwischen den beiden im Raum standen, posierten sie gemeinsam mit Regisseur Paul Feig (62) für die Fotografen und bewiesen, dass sie zumindest für den großen Abend Differenzen hinter sich lassen konnten. Die zwei Stars schlüpfen wieder in ihre altbekannten Rollen – Anna als Stephanie Smothers und Blake als Emily Nelson – und reisen im Film zusammen auf die italienische Insel Capri zum Hochzeitsspektakel. Die Premiere in New York ist der Auftakt zur Veröffentlichung des lang erwarteten Sequels, das ab dem 1. Mai in die Kinos kommen wird.

Abseits des Filmbusiness standen in den vergangenen Tagen private Einblicke im Fokus: Bei der Time100-Gala, bei der Blake als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres geehrt wurde, gab sie mit einem emotionalen Auftritt Einblick in die Familiengeschichte und erwähnte dabei vor allem ihre Mutter. Die TV-Bekanntheit sprach dabei offen über weibliche Stärke, gesellschaftliche Risiken und den Überlebenswillen ihrer Mutter, die in jungen Jahren einem sexuellen Gewaltverbrechen entkam. Dies berichtete unter anderem das Portal Deadline in diesem Kontext.

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Anna Kendrick in New York, April 2025

Getty Images Blake Lively und Elaine Lively, April 2025

