Heiß! Blake Lively genießt Mädelsabend im knappen Minikleid

Blake Lively (36) sagt ja zu Denim! Am Freitag verbrachte die Schauspielerin Zeit mit ihrer Freundin und "It Ends With Us"-Kollegin Isabela Ferrer. Gemeinsam wurden die Ladys auf dem Weg zum Abendessen im Promi-Hotspot Carbone in Manhattans Greenwich Village abgelichtet. Wie Fotos von InStyle zeigen, schmiss sich die Frau von Ryan Reynolds (47) für ihre Girls-Night in Schale und griff dafür zum beliebten Jeansstoff. Neben einem mit Pailletten besetzten Denim-Minikleid trug die Gossip Girl-Bekanntheit einen passenden bodenlangen Trenchcoat in einer etwas dunkleren Waschung. Doch damit nicht genug: Mit einer Jeanstasche rundete die Darstellerin den Look gekonnt ab.

An dem Abend wählte Blake ein Outfit in Hellblau. Ihre Freundin Isabela entschied sich hingegen für einen komplett anderen Look. Die "Nur noch ein einziges Mal"-Darstellerin präsentierte sich in einem schwarzen, langen Kleid. Für den besonderen Hingucker sorgte ein außergewöhnlicher Ausschnitt am Bauch. Auch ihre Accessoires wählte die Blondine in dunklen Farben. Neben einer schwarzen Tasche trug die 25-Jährige zudem dunkle Pumps.

Die Freundinnen lernten sich am Set des Films "It Ends With Us" kennen, der auf dem beliebten Roman der Autorin Colleen Hoover basiert. In der Romanze schlüpft Blake in die Hauptrolle der Lily. Doch auch Isabela spielt in dem Film Lily: Die Nachwuchsschauspielerin verkörpert die jüngere Version der Protagonistin, während Blake Lily im Erwachsenenalter spielt. Die männlichen Hauptrollen übernehmen Brandon Sklenar sowie Alex Neustaedter, der den Protagonisten im Jugendalter spielt.

Instagram / isabela.ferrer Isabela Ferrer im August 2020

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

