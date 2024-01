An Tag drei: Das Dschungel-Essen führt zu ersten Zankereien!

Mit der anfänglichen Harmonie hat es sich wohl langsam erledigt! Heute steht im Dschungelcamp Tag drei auf dem Programm. Noch ist zwischen den Stars Down Under alles Friede, Freude, Eierkuchen. Doch offenbar ist die gute Stimmung in Gefahr. So verteilte Kim Virginia Hartung (28) bereits einige Spitzen gegen ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31). Zu einem richtigen Beef unter den Campern kam es bisher noch nicht – nun droht aber erstmals Ärger!

Wie RTL nun vorab in einem kurzen Teaser zeigt, gibt es wegen des Abendessens unter den Dschungelkandidaten erste Unstimmigkeiten. Twenty4tim (23) und Kim erspielten an Tag zwei in ihrer Prüfung fünf Sterne. Für die bekommen die Camper unter anderem sieben Mini-Kartoffeln, etwas Gemüse und zudem zwei Alpaka-Schenkel. Bei der Zubereitung des Essens meckert Leyla Lahouar beleidigt: "Ich finde es so krass, wie sie einfach immer mit dem Kochen loslegen, ohne mal zu überlegen, was am schlausten wäre." Die Ex-Bachelor-Kandidatin regt es offenbar auf, dass Felix von Jascheroff (41) ihre Kochideen nicht mit einbezieht. "Für Extrawünsche ist hier gar kein Platz", erklärt der GZSZ-Star entschlossen im Dschungeltelefon.

Auch der alljährliche Streit um die Bettenverteilung keimte im Camp mal wieder auf. David Odonkor (39) und Sarah Kern (55) machten in der zweiten Folge den Vorschlag, die Schlafstätten zu tauschen. Kim hielt von dieser Idee aber mal so gar nichts. "Du bist keine Ich-AG hier, ne?", meckerte der einstige Fußballer deswegen.

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Felix von Jascheroff bei der Dschungelprüfung

RTL Kim Virginia Hartung, Ex-Bachelor-Kandidatin

