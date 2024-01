Nicht im TV: Im Dschungelcamp eskalierte Streit um Betten

Alle Jahre wieder sorgen die Betten im Dschungelcamp für Streit. Es gehört fast genauso sehr zu "Ich bin ein Star –Holt mich hier raus!" wie Ekelprüfungen – der Zoff um die Bettenverteilung im Camp. Fast jedes Jahr kriegen sich die Stars in die Haare, wenn es darum geht, wer wo schläft, denn jeder will die beste Matratze. Auch in diesem Jahr kracht es bei dem Thema: Doch der Bettenstreit wurde im TV gar nicht gezeigt.

Wie RTL nachträglich berichtet, sind die Camper auch 2024 nicht mit der Bettenverteilung zufrieden. Vor allem Fußballer David Odonkor (39) und Unternehmerin Sarah Kern (55) liegt das Thema auf dem Herzen. Die erste Nacht in der Hängematte ist für den Kicker schlaflos. Er und Sarah möchten, dass Kim Virginia (28) ihren Platz tauscht – doch sie weigert sich. "Du bist keine Ich-AG hier, ne?", versucht David Kim seinen Unmut deutlich zu machen. "Finde ich jetzt uncool", schimpft Sarah und auch Leyla Lahouar redet Kim ins Gewissen: "Ich glaube, man darf hier jetzt echt nicht nur an sich denken, nur weil du jetzt ein gemütliches Bett hast..."

Das ist aber nicht der erste Streit, in den Kim gerät. Mit ihrem verflossenen Flirt Mike Heiter (31) hatte sie eine angeregte Diskussion auf der Matratze. Nachdem er sich beschwert hatte, dass sie schon "20 Seitenhiebe" gegen ihn verteilt hatte, schlug sie zurück: "Findest du, du warst immer korrekt zu mir? Du redest höflich, verhältst dich aber nicht höflich!"

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung an Tag zwei im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de