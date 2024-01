Barry Keoghan verbietet seiner Familie "Saltburn" zu gucken!

Er hat klare Grenzen gesetzt. Im November ging "Saltburn" an den Start – und begeistert seither ein Millionenpublikum. In dem Thriller geht es um einen jungen Hochschulstudenten, der die Bekanntschaft mit einer exzentrischen englischen Aristokratenfamilie macht. Barry Keoghan (31) und Jacob Elordi (26) spielen dabei die beiden Hauptrollen. Doch trotz des enormen Erfolgs will Barry nicht, dass seine Liebsten den Film sehen!

Das plaudert nun seine Tante Lorraine im Interview mit Mail Online aus. Dabei verrät sie, dass der 31-Jährige klare Grenzen für den Streifen gesetzt habe. "Es gibt auch einige Dinge, von denen er nicht will, dass wir sie wissen oder sehen", erklärt sie und macht dabei ein krasses Geständnis: "Er hat der ganzen Familie verboten, 'Saltburn' zu sehen, weil es darin ein paar sexuelle Szenen gibt."

Vor allem die finale Nacktszene im Film sorgte bereits für viel Aufsehen und mächtig Gesprächsstoff: Dabei ließ der Schauspieler nämlich tanzend alle Hüllen fallen. Gegenüber TMZ verriet Barry vor wenigen Tagen, wie er zu der Szene steht. "Ich schäme mich überhaupt nicht. Ich habe es geliebt", betonte er.

Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Barry Keoghan und Jacob Elordi, Co-Stars in "Saltburn"

Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de