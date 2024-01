Im Schnee: Kendall Jenner schlendert im Minikleid zum Dinner

Sie lässt sich nichts anmerken! Aktuell genießt Kendall Jenner (28) unter anderem mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (39) im berühmten Skigebiet Aspen eine gute Zeit. Neben zahlreichen anderen Promis schlendern auch die TV-Berühmtheiten durch die Kleinstadt. Das Victoria's Secret-Model präsentiert sich gerne in heißen Outfits – daran können sie offenbar auch die eisigen Temperaturen und Schneefall nicht hindern. Im kurzen Kleidchen erscheint Kendall zum Luxus-Dinner!

Am Abend machte sich das Urlaubsduo auf den Weg in ein schickes Restaurant. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man Kendall in einem grauen Minikleid mit einem weißen, schulterfreien Fellausschnitt aus einem SUV steigen. Mit ihrem freizügigen, dennoch edlen Look begeistert die Unternehmerin in traumhafter Kulisse. Ihr hochgestecktes Haar und die spitzen schwarzen Pumps machen das Outfit perfekt.

Erneut zeigt sich die TV-Bekanntheit mit einem glänzenden Fell – ob es von einem Tier stammt, ist hierbei nicht zu erkennen. Allerdings erntete Kendall für einige Aspen-Outfits bereits harte Kritik. "Gibst du dich nicht als Tierfreund aus?", heißt es beispielsweise unter einem Instagram-Beitrag von ihr, auf dem die Beauty mit einem Pelzmantel posiert.

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner im Dezember 2023

