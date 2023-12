"Tierfreund" Kendall Jenner bekommt Hate wegen Pelzmantel!

Da ist sie in ein Fashion-Fettnäpfchen getreten! Kendall Jenner (28) gilt seit Jahren als absolutes It-Girl in Hollywood. Alle Looks, egal ob Runway oder Streetstyle, werden zu neuen Trends und von den Fans gern kopiert. Doch die The Kardashians-Bekanntheit geht auch mal der siebte Fashion-Sinn flöten – so wie vor wenigen Tagen: Fans kritisieren im Netz Kendalls Ski-Outfit in Aspen!

Die Beauty gönnte sich kurz vor Weihnachten eine kleine Auszeit in dem noblen Ski-Ort. Via Instagram veröffentlichte sie ein paar Bilder von einem entspannten Abend. Doch die kommen bei den Supportern nicht so gut an, da Kendall einen Pelzmantel trägt. "Gibst du dich nicht als Tierfreund aus?", "Nein, Kendall, das ist überhaupt nicht cool", "Alles, was ich sehe, ist ein verwöhntes, eingebildetes, reiches Mädchen" oder "Tierquälerei steht dir nicht", schrieben unter anderem einige erboste User.

Den Hate wird sich die 28-Jährige aber wohl nicht so sehr zu Herzen nehmen. In einer früheren Podcast-Folge von "On Purpose" hatte sie verraten, dass ziemlich viele Unwahrheiten über sie und ihre Familie im Umlauf sind. "So viele Leute denken, sie hätten dich durchschaut, obwohl sie nicht einmal die Hälfte wissen! [...] Das kann mich manchmal wirklich fertig machen, und das ist wirklich ätzend", waren damals ihre Worte.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im August 2023

ActionPress Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Unternehmerin

Was haltet ihr davon, dass Kendall einen Pelz-Mantel trägt? Absolut inakzeptabel. Es ist ihre Entscheidung. Abstimmen Ergebnis anzeigen



