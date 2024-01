Bandeln Cora Schumacher und Olli Pocher etwa miteinander an?

Ist das nur ein Scherz von Cora Schumacher (47) oder steckt mehr dahinter? Ab morgen ist die Ex-Frau von Ralf (48) im Dschungelcamp zu sehen. Neben Stars wie Mike Heiter (31), Lucy Diakovska (47) oder auch Heinz Hoenig (72) kämpft sie um die heiß begehrte Dschungelkrone. Gestern Abend wurde es für die Camper bereits ernst – inzwischen sind sie nämlich im australischen Busch eingetroffen. Doch kurz vor der Abfahrt ließ vor allem Cora aufhorchen!

Im Interview mit RTL macht Cora eine verdächtige Andeutung bezüglich ihres Liebeslebens. "Ich bin nicht mehr bei OnlyFans, sondern ich bin jetzt bei OlliFans", erklärt die Blondine mit vielsagender Miene. Mehr wollte sie allerdings nicht dazu sagen. Läuft zwischen der 47-Jährigen und Oliver Pocher (45) also etwa was? Vielleicht plaudert die Mutter von David Schumacher (22) darüber ja im Dschungel...

Coras Ex Ralf Schumacher wird sich ihren Auftritt im australischen Busch auf jeden Fall ansehen. "Ja, also ich habe schon vor, mir das anzusehen. Ist doch klar. Ich möchte ja selber sehen, was da passiert", berichtete der einstige Formel-1-Rennfahrer dem TV-Sender.

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

