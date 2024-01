Verhauene Prüfung: Dschungelcamp-Fans von Leyla genervt!

Mit dieser Performance hat sie sich sicherlich keinen Gefallen getan! Seit Freitagabend flimmert das Dschungelcamp wieder über die Bildschirme der Fans. So wurden Twenty4Tim (23) und Kim Virginia Hartung (28) gestern als Erste von den Zuschauern in eine Prüfung gewählt. Heute war der Content Creator erneut an der Reihe, allerdings mit seiner Kontrahentin Leyla Lahouar. Doch bevor es überhaupt so richtig starten konnte, brach das Reality-Sternchen die Prüfung ab – sehr zum Unmut der Fans!

Auf X machen die Zuschauer ihren Ärger Luft. "Mal ganz im Ernst, warum gehen solche Leute ins Camp? Das war nicht mal eine Sekunde, das ist einfach nur erbärmlich", wettert ein User, während ein weiterer schreibt: "Die bemitleidet sich selbst einfach die ganze Zeit." Auch ist sich der Großteil sicher: Mit dieser Aktion hat sich Leyla auch für die kommenden Prüfungen qualifiziert. "Spätestens jetzt wird ganz Deutschland nur für dich anrufen, Leyla", heißt es etwa in einem Post.

Doch nicht die Zuschauer sind von Leylas Performance genervt. "Ist nicht schlimm!", versucht ihre Mitcamperin Lucy Diakovska (47) die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zu beruhigen. Kim sieht das allerdings anders. "Ich glaube, sie kann das einfach nicht", wettert die TV-Bekanntheit. Ob sich Leyla in der kommenden Prüfung besser schlagen wird? Die Zuschauer wählten sie schließlich bereits in die nächste!

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

