Walentina Doronina äußert sich zu den Trennungsgerüchten

Sie gibt ein Statement ab! Walentina Doronina (23) und Can Kaplan sind seit einigen Jahren ein Paar – die zwei Realitystars wollen sogar heiraten. Doch vor wenigen Tagen deuteten einige Hinweise auf ein Liebes-Aus der einstigen Sommerhaus der Stars-Kandidaten hin. Die Blondine wollte auf die Spekulationen nicht eingehen, doch jetzt bricht sie ihr Schweigen: Walentina dementiert eine Trennung von Can.

In ihrer Instagram-Story bezieht die 23-Jährige nun Stellung zu dem Ganzen und setzt ihre Fans in Kenntnis: "Kurz und knapp: Alles ist gut." Allerdings räumt Walentina ein, dass sie und Can einige Probleme gehabt haben: "Wir hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich unserer Zukunft. Es ist noch nicht alles geklärt, aber wir halten zusammen." Denn laut ihr sei es normal, dass es in einer Partnerschaft Höhen und Tiefen gebe: "Eine Beziehung ist harte Arbeit und wir sind bereit, um an uns zu arbeiten."

Fans war aufgefallen, dass Walentina ihrem Verlobten auf der Plattform Instagram entfolgt ist und alle gemeinsamen Bilder gelöscht hatte. Zudem zeigte sich die Influencerin die vergangenen Tage ohne Can, was für die beiden eher ungewohnt ist. Glaubt ihr, dass es bei dem Streit um die Hochzeit ging? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

