Liebeskrise? Walentina Doronina entfolgt Can und löscht Pics

Bahnt sich da etwa ein Beziehungs-Aus an? Walentina Doronina (23) hatte im September 2022 offiziell gemacht, dass sie und Can Kaplan ein Paar sind. Seitdem zeigt sich das Paar total verliebt im Netz und macht kein Geheimnis draus, wie glücklich sie miteinander sind. Inzwischen sind die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten auch verlobt. Ob die Hochzeit jetzt in Gefahr ist? Denn Walentina entfolgte ihrem Freund im Netz!

Noch vor einigen Tagen waren der Unternehmer und die Blondine noch gemeinsam unterwegs, wie sie via Social Media festgehalten hatten. Doch schaut man sich jetzt das Instagram-Profil der 23-Jährigen an, ist zu sehen, dass sich einiges getan hat: Walentina löschte viele Pärchenbilder mit Can – zudem folgt sie ihm nicht mehr auf der Plattform. Ob das was zu bedeuten hat und die zwei nicht mehr zusammen sind?

Es ist nicht das erste Mal, dass es Krisengerüchte über Walentina und Can gibt. Anlässlich ihres Geburtstags zeigte sich die Influencerin traurig. Anschließend spekulierten Fans, dass es sich dabei um den Unternehmer handelt. Doch Walentina teilte daraufhin gemeinsame Pics mit Can. Was denkt ihr – sind die zwei getrennt? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

