Cora Schumacher wird nach Dschungel-Exit im Hotel versteckt!

Wo steckt Cora Schumacher (47)? Die einstige Rennfahrerin überraschte am Sonntag die Dschungelcamp-Fans: Sie verließ die Show freiwillig! Offenbar hatte sie vorher einen Zusammenbruch erlitten und brach daher nach nur drei Tagen ihre Zelte ab. Genauere Informationen sind bislang noch nicht bekannt – und das soll wohl auch so bleiben. Cora ist nämlich nach ihrem freiwilligen Exit von der Außenwelt abgeschottet!

Wie Bild herausgefunden hat, befindet sich die Ex von Ralf Schumacher (48) derzeit in einem geheimen Hotel, wo sie sich erholen soll. Es sollen keine Informationen nach außen dringen – selbst ihr Dschungelbegleiter Jörg Kunze darf nicht zu ihr. "Cora wollte es durchziehen. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Ich habe sie weder gesehen noch gesprochen", meint der 54-Jährige. Der Sender plane wohl, Cora am Dienstag in die Sendung zu holen, wo sie dann alle Fragen beantworten wird.

Mit ihrem plötzlichen Exit überraschte Cora alle – sowohl die Fans als auch die Moderatoren Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40). Viele Zuschauer glauben aber, dass die 47-Jährige das so geplant hat. "Kommt jetzt komisch, wenn sie direkt an Tag eins und zwei ihr ganzes Pulver verschießt und an Tag drei freiwillig geht", meinte ein Fan auf Instagram.

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher und Jörg Kunze

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

