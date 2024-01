Das passierte kurz vor Cora Schumachers Dschungelcamp-Exit!

Jetzt kommen weitere Details ans Licht! Seit Freitag fesselt das Dschungelcamp die Fans wieder vor den Fernseher. In diesem Jahr sind unter anderem Twenty4tim (23), Mike Heiter (31) oder Lucy Diakovska (47) dabei. Auch Cora Schumacher (47) stellt sich den Dschungelprüfungen und plauderte schon intime Details über ihre Liaison mit Oliver Pocher (45) aus. Am Sonntag dann aber die große Überraschung: Die Ex von Ralf Schumacher (48) will freiwillig nach Hause. Nun kommen mehr Details von Coras Exit ans Licht!

RTL gibt weitere Einblicke in die emotionale Entscheidung der TV-Bekanntheit. So saß sie etwa in ihren letzten Momenten im Dschungelcamp auf ihrem Feldbett im Dunkeln und gab zu, dass sie am Limit sei. "Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus – jetzt, jetzt, sofort", meinte Cora entschlossen. Daraufhin rief sie wohl den berühmten Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Was genau zu Coras Entscheidung geführt hat, ist bislang unklar und wird in der nächsten Folge gezeigt. Einige Zuschauer glauben aber mittlerweile, dass ihr Exit geplant war. "Gute Geschichte von ihr: Ein bisschen Australienurlaub. Ein bisschen Presse bekommen durch die Pocher-Geschichte. Mal eben alles ausgeplaudert über ihre Ehe. Und nun kann sie damit weiter Geld verdienen", stellte etwa ein Fan auf Instagram fest.

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

