Raffaela und "Temptation Island"-Verführer Marvin bandeln an

Die diesjährigen Temptation Island-Teilnehmer lassen mal wieder nichts anbrennen. Raffaela startete das Experiment gemeinsam mit ihrem Freund Jeremy. Doch in einer Villa voller Verführer vergnügt sie sich auch ohne ihn. In der aktuellen Folge kehrt sie nach einem aufwühlenden Lagerfeuer, bei dem sie ihren Freund Jeremy in leidenschaftlicher Stimmung mit anderen Frauen sieht, zurück in die Mädels-Villa. Dort sucht sie gezielt die Nähe von Marvin Manson, dem charmanten Verführer, der ihr schon zuvor den Kopf verdreht hatte. Ganz offen fragt die 25-Jährige ihn, ob er die Nacht mit ihr verbringen möchte. Die beiden kuscheln und kommen sich auffällig nahe – allerdings bleibt es trotz intensiver Stimmung bei einer Kuscheleinheit. Marvin zieht sich später doch wieder in sein eigenes Zimmer zurück.

Abends vermutete der Tattooliebhaber noch, dass Raffa einfach nicht alleine sein wollte. Bereits am nächsten Tag geht es allerdings mit Knisterstimmung beim Einzeldate am Strand weiter, bei dem die beiden sich nicht nur necken, sondern auch ihre gegenseitige Anziehung auf die Spitze treiben. Schnell sprechen die beiden über ihre gemeinsame Vorliebe für Strip-Klubs. Ganz trocken stellt die Grafikdesignerin fest: "Ich kann dich bestimmt gut b*msen." Im Wasser hebt der SixxPaxx-Tänzer sie auf den Arm, berührt ihren Po – zwischen den beiden sprühen förmlich die Funken.

Schon in den vorherigen Folgen ließ es die Schwäbin ordentlich krachen und schien sich keine Sorgen um ihren Partner zu machen. Doch ganz so sorgenfrei war sie nicht, wie sie im Promiflash-Interview erklärte. "Natürlich habe ich an Jeremy gedacht. Aber ich habe meine Gedanken an mögliche Konsequenzen verdrängt und den Ernst der Situation nicht realisiert", machte die Brünette deutlich.

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kandidatin bei "Temptation Island"

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

