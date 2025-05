Anita Latifi präsentiert erstmals Babybauch auf Red Carpet

Anita Latifi (29) hat am Abend bei der Premiere von Kampf der Realitystars für einen ganz besonderen Auftritt gesorgt. Die Musikerin und Reality-TV-Bekanntheit erschien zusammen mit ihrem Partner auf dem Roten Teppich und zog alle Blicke auf sich, als sie stolz ihren Babybauch präsentierte. In einem figurnahen, leuchtend gelben Minikleid strahlte Anita über das ganze Gesicht, während ihr Verlobter Fabrice liebevoll seine Hand auf ihren Bauch legte. Mit einem Lächeln posierten die beiden gemeinsam für die Kameras und hielten diesen besonderen Moment fest. Auf Instagram veröffentlichte Anita ein Foto dieses Abends und schrieb dazu: "Danke an alle, die mir zur Schwangerschaft gratuliert haben."

Die Reaktionen auf Anitas Babybauch fielen begeistert aus: Schon kurz nach dem Posting meldeten sich zahlreiche Promis und ehemalige Realitystars zu Wort. Unter anderem schwärmten Cecilia Asoro (29), Nathalie Gaus (34) und Tara Tabitha (32) von dem Bild und schickten ihre Glückwünsche. Der gelungene Auftritt sorgte auch abseits des Internets für viel Gesprächsstoff, denn Anita ist in der Reality-TV-Szene für ihre offene Art und ihr selbstbewusstes Auftreten bekannt. Schon bei der Ankunft auf dem Premieren-Event waren die Fotografen ganz auf das werdende Elternpaar konzentriert, das sichtlich das Rampenlicht genoss.

Bereits vor wenigen Tagen wurde öffentlich, dass Anita die Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" aufgrund ihrer Schwangerschaft abbrechen musste. Sie hatte im Gespräch mit Bild beschrieben, dass ihr während der Produktion plötzlich übel geworden sei und ein Schwangerschaftstest schließlich für Klarheit sorgte. Trotz der frühzeitigen Show-Absage überwog bei Anita die Freude: "In dem Moment wusste ich: Mein Leben wird sich komplett ändern! Aber es war auch ein schöner Gedanke." Die Musikerin teilte bereits in der Vergangenheit auf Social Media gern private Einblicke und bleibt auch in dieser besonderen Lebensphase ihrem Motto treu, ihre Community an wichtigen Momenten teilhaben zu lassen.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Partner, April 2025

