Dschungelcamp-Geständnis: Leyla hatte Gebärmutterhalskrebs!

Sie lässt tief in ihr Inneres blicken. Seit wenigen Tagen heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Auch in diesem Jahr stellen wieder so einige Stars und Sternchen ihr Können und Geschick im Dschungelcamp unter Beweis – so unter anderem Leyla Lahour. Am vierten Tag im australischen Busch öffnet sich die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin gegenüber ihren Mitstreitern: Leyla verrät, dass Krebs bei ihr diagnostiziert wurde.

Am Lagerfeuer in Down Under gewährt die 27-Jährige einen tiefen Einblick in ihre Vergangenheit – und spricht dabei offen über einen schweren Schicksalsschlag. "Ich hatte mal Gebärmutterhalskrebs und da haben sie ein Stück entfernt", erklärt gegenüber Fabio Knez. Im Dschungeltelefon geht die Beauty dann noch mehr in Detail: "Das war so vor fünf Jahren, ich hatte drei Monate lang durchgängig Blutungen. Die Diagnose habe ihr damals den Boden unter den Füßen weggezogen.

Der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat wird daraufhin auch ganz nachdenklich und vertraut sich an. "Wer weiß, ob ich überhaupt Kinder kriegen kann. Ich wurde schon oft geröntgt im Krankenhaus, weil ich so viele Brüche hatte", fragt er sich im Gespräch mit Leyla und fügt hinzu: "Ich fahre auch immer mit Sitzheizung, da kann es auch sein, dass man davon impotent wird."

