Leyla vs. Kim: Welche Dschungel-Beauty mögen die Fans mehr?

Fliegen bald die Fetzen? Es flimmerte erst die dritte Folge der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel über die Bildschirme und schon jetzt bahnt sich der erste Camp-Zoff zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) an. Denn nicht nur die Zuschauer scheinen von Leylas Überreaktionen genervt zu sein. Auch bei Camp-Mitbewohnerin Kim macht sich sichtlich Unmut breit – und das möchte Leyla nicht auf sich sitzen lassen!

Vor Leylas ersten Dschungelprüfung gibt ihr Mitcamperin Kim einen guten Ratschlag: "Versuche, nicht so viel zu schreien. Sonst wirst du immer wieder gewählt", ermahnt sie die 28-Jährige. Doch Leyla scheint von dem gut gemeinten Tipp eher genervt zu sein: "Die Kim kackt mich am meisten an, dabei schreit die doch selber die ganze Zeit."

Nach ihrer unzureichenden Performance scheint die Beauty vor allem eines zu stören: "Ich hätte es gerne geschafft, um Kim mal das Maul zu stopfen. Damit die nicht immer schießt und stichelt. Und dabei denkt die noch, dass ich das nicht merke." Wie befürchtet fiel Kims Reaktion auf die Null Sterne nicht gerade verständnisvoll aus: "Ich glaube, sie kann es einfach nicht. Und sie will sich dem Ganzen auch nicht stellen. Es ist einfach nicht ihr Ding." Was ist eure Meinung, seid ihr Team Kim oder Team Leyla? Stimmt in der Umfrage unten ab!

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung an Tag zwei im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

