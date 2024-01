Prinzessin Kate fand in Königin Mary eine große Schwester

Zwei unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen Ländern und doch erfahren sie dieselbe Geschichte. Prinzessin Kate (42) und Königin Mary (51) waren einst zwei bürgerliche Frauen, die sich in einen Thronfolger verliebten – Prinz William (41) und König Frederik X (55). 2011 lernten sich die beiden Frauen zum ersten Mal bei einem Besuch in Kopenhagen kennen. Es ist wie Freundschaft auf den ersten Blick. Seither ist Mary für Kate nicht nur eine gute Freundin geworden, sondern wie eine große Schwester.

Laut einer Quelle, die sich an OK! wendete, tauschten die royalen Ladys vor einigen Jahren Handynummern aus. Seitdem stehen sie offenbar ständig in Kontakt. "Die beiden Frauen haben viel gemeinsam: Sie haben ihre zukünftigen Ehemänner innerhalb eines Jahres kennengelernt und beide haben die Aufgabe, einen zukünftigen König zu erziehen – eine komplexe Herausforderung in einer modernen Welt", äußerte sich die royale BBC-Korrespondentin Jennie Bond zu ihrer Beziehung.

Im Jahr 2011 verglich der Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) in einem Interview mit The Telegraph die beiden zukünftigen Königinnen: "Kate ist wie eine jüngere Schwester von Mary, die sowohl schön als auch elegant ist." Seither heißt es, dass Kate sich ein Vorbild an der Königin von Dänemark nimmt. Wie Mary soll die Prinzessin von Wales versuchen, ihren Kindern ein "normales" Leben zu bieten. Auch bei königlichen Skandalen würden die beiden Frauen das Gesicht der Monarchie wahren und charakterliche Stärke zeigen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mary und Prinzessin Kate im Unicef Global Supply Center 2011

Anzeige

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark, 2024

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Mary und Kronprinz Frederik, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de