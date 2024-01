Trotz extrem kurzer Folge: Dschungelcamp holt Top-Quoten!

Das Dschungelcamp begeistert die Massen! Seit mittlerweile vier Tagen versuchen wieder mehr oder weniger furchtlose Prominente, im australischen Busch zu bestehen. In der dritten Folge gestern bekam man allerdings nicht so viel von Heinz Hoenig (72), Twenty4Tim (23) und Co. zu sehen – die Folge dauerte wegen der NFL nämlich nur etwas länger als 30 Minuten. Das tat der Begeisterung aber keinen Abbruch: Trotzdem fuhr das Dschungelcamp extrem gute Quoten ein!

Wie RTL bekannt gibt, verfolgten gestern insgesamt 4,10 Millionen Zuschauer die Realityshow. Auf die relevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entfallen davon 1,87 Millionen, was einen sehr hohen Marktanteil von 25,5 Prozent ausmacht. Auf dem Sendeplatz ist das Dschungelcamp in dieser Zielgruppe damit Marktführer. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen schnupperten starke 21 Prozent Dschungelluft.

Die dritte kurze Folge des Dschungelcamps endete für die zahlreichen Zuschauer aber mit einem massiven Teaser: Sonja Zietlow verkündete, dass Cora Schumacher (47) das Camp freiwillig verlassen hat! Mehr Informationen gab es dazu noch nicht – die gibt es dann heute in Folge vier ab 22:15 Uhr auf RTL.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024

Anzeige

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Anzeige

Habt ihr gestern das Dschungelcamp geschaut? Ja! Nein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de