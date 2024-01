Zusammenbruch: Claudia Effenberg erlitt eine Lungenembolie!

Claudia Effenberg (58) geht mit einer Schocknachricht an die Öffentlichkeit! Die Frau des einstigen Kickers Stefan Effenberg (55) gilt für viele Fans als absolute Powerfrau. Im letzten Jahr hatte sie ihr Durchhaltevermögen und ihre Kraft im Dschungelcamp unter Beweis gestellt – sie belegte sogar den sechsten Platz. Doch die Unternehmerin musste kurz vor Weihnachten einen großen Schock wegstecken: Claudia erlitt eine Lungenembolie!

Das verrät sie nun gegenüber Bild. Am 16. Dezember sei die 58-Jährige plötzlich zu Hause zusammengebrochen. "Ja, es war eine Lungenembolie. Ich lebe noch! Und bin dankbar", zeigt sich Claudia nun tapfer. Dabei schwebte sie wohl in Lebensgefahr. "Beide Lungenflügel waren betroffen", schildert sie weiter.

Ihr Ehemann spielte eine entscheidende Rolle an dem Tag. Denn Stefan war ihr Helfer in der Not – er rief direkt den Rettungswagen. "Das hat unsere Beziehung noch einmal auf eine andere Ebene gehoben", offenbart Claudia weiter gegenüber dem Blatt. Ihr Liebster habe sich große Sorgen um sie gemacht. Grund für die Embolie sei ein Eingriff im vergangenen Jahr gewesen. Denn seitdem habe sie sich nicht genug bewegt.

RTL / Stefan Thoyah Claudia Effenberg bei ihrer Dschungelprüfung

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im April 2023

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München

