Heinz Hoenig kriegt im Dschungelcamp endlich mal Sendezeit!

Ach, Heinz Hoenig (72) ist ja auch noch da! Vor mittlerweile sechs Tagen ist der Schauspieler gemeinsam mit Cora Schumacher (47), Anya Elsner (20) und Co. ins Dschungelcamp in den australischen Busch gezogen. Doch nicht an jedem Tag bekommt man besonders viel von dem Camp-Ältesten mit – gestern war er sogar fast gar nicht auf der Bildfläche zu sehen. Heute ändert sich das: Heinz entwickelt sich zu einer richtigen Rampensau!

Schon in den ersten Minuten des Dschungeltages wird klar: Heute hat Heinz einen Höhenflug! Von David Odonkor (39) motiviert, macht er nämlich fleißig Liegestütze. Dann führt der 72-Jährige sogar selbst etwas vor: Er zeigt einige Schauspielübungen und albert mit Fabio Knez umher. "Man frischt auf! Das ist etwas Schönes!", freut er sich. Und auch Twenty4Tim bemerkt anerkennend: "Wir machen alle Detox und der Heinz macht Reha. Der hat heute seinen aktiven Tag!"

Die Twitter-User sind ebenfalls ganz begeistert von dem Urgestein. "Heinz Hoenig wird von Tag zu Tag immer lockerer und entspannter. Außerdem kommt er auch immer sympathischer rüber", bemerkt ein Fan. "Fabio und Heinz. Das Paar, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen", schwärmt ein weiterer – und die Netzgemeinde ist sich einig: Heinz ist eine "Zuckermaus".

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig, Dschungelcamp 2024

