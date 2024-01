Kostet Cora der Dschungel-Abbruch etwa ein Viertel der Gage?

Sie muss wohl oder übel blechen. Am Tag drei im Dschungelcamp hatte Cora Schumacher (47) einen überraschenden Entschluss gefasst: Die Ex von Ralf Schumacher (48) schmiss hin und verließ in diesem Jahr als erste Kandidatin den australischen Busch – und das, obwohl die Blondine Berichten zufolge eine Rekord-Gage für ihre Teilnahme erhalten soll. Wegen ihres freiwilligen Exits muss Cora nun allerdings auf eine schöne Stange Geld verzichten!

Wie aus dem üblichen Dschungelvertrag, der Bild vorliegt, hervorgeht, muss die 47-Jährige auf mindestens ein Viertel ihrer Gage verzichten. Trotz ihres vorzeitigen Auszugs bekomme Cora allerdings von RTL die Rate für die Einhaltung der Exklusivität nach der Show gezahlt. Laut dem Newsportal verpflichten sich die Promis, bis zu drei Monate exklusiv für den Sender zur Verfügung zu stehen.

Im Interview mit Promiflash verriet Cora, dass es ihr schon vor dem Einzug ins Dschungelcamp nicht besonders gut gegangen sei. "Im Flieger habe ich dann schon so ein bisschen Halsweh verspürt und das wurde dann nicht wirklich besser", erklärte das Model geknickt. Zudem habe die Blondine vor einigen Wochen mit einer Covid-Erkrankung zu kämpfen gehabt.

Anzeige

RTL Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher im September 2022

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

Anzeige

Was haltet ihr von den Bedingungen des Dschungelvertrags? Die Bedingungen sind fair. Die Bedingungen sind zu hart. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de