Trauriges Geständnis: Leyla Lahouars Ex wollte sie ersticken

Sie gibt erschütternde Details preis. Durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor und Bachelor in Paradise machte sich Leyla Lahouar in der deutschen Reality-TV-Welt einen Namen. Vor allem mit ihrer quirligen Art fällt sie immer wieder auf. Aktuell nimmt sie an der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel teil. Doch vor ihrer Reise in den australischen Busch gab sie ein trauriges Geständnis aus ihrer Vergangenheit preis: Ihr Ex-Freund wollte Leyla ersticken.

In dem Podcast "Venus Club" verriet die TV-Bekanntheit, dass sie mit 15 Jahren ihren ersten und bislang einzigen Freund kennenlernte. In den ersten zwei der insgesamt sechs Jahren Beziehung sei Leyla sehr glücklich gewesen, doch dann wurde ihr damaliger Freund aggressiv. "Irgendwann fing er an, handgreiflich zu werden. Er hat zweimal versucht, mich zu ersticken mit einem Kissen", so Leyla.

In einem Urlaub in Marokko eskalierte schließlich die Situation: "Ich war in seinem Handy und habe gelesen, dass er wieder Scheiße gebaut hat. Erst hat er mich geschlagen, dann hat er das Kissen auf mich drauf." Damit ihr Ex von ihr ablässt, stellte sich Leyla tot. "Er hat wie im Film geguckt, ob ich noch atme. In dem Moment bin ich durchgedreht und auf ihn los. Wir hatten eine riesige Schlägerei", erinnerte sich Leyla außerdem.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2023

RTL+ Leyla Lahouar, Bachelor-Kandidatin

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

