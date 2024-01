Nach Trennung: Deborra-Lee Furness strahlt auf Premiere!

Deborra-Lee Furness (68) lässt sich ihr Lächeln nicht nehmen! Mitte September hatten Hugh Jackman (55) und Deborra bekannt gegeben, sich nach 27 Ehejahren und zwei adoptierten Kindern zu trennen. Daran scheint die Schauspielerin auch nichts zu bereuen. Erst vor wenigen Tagen wurde die Australierin gut gelaunt auf der Straße gesichtet. Auf einer Premiere erscheint Deborra nun zwar alleine, aber nicht weniger glücklich!

Für ihren neuen Film "Force of Nature: The Dry 2" erschien die Blondine am Dienstag in Sydney auf dem roten Teppich. In einem figurbetonten schwarzen Kleid schenkte Deborra dabei den Fotografen ein strahlendes Lächeln und ließ sich auch gemeinsam mit ihrem Co-Star Eric Bana (55) ablichten.

Ihr Ex Hugh soll allerdings noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen haben und sie sogar zurückwollen! Deborra sehe das wohl anders. "Ohne jeden Zweifel vermisst sie ihn. Man hört nicht einfach auf, jemanden zu lieben. Aber sie muss auch sich selbst lieben und das tun, was sie für richtig hält – nicht, was er für richtig hält", hatte eine Quelle gegenüber The National Enquirer erklärt.

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Eric Bana und Deborra-Lee Furness bei der Premiere von "Force of Nature: The Dry 2"

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de