Glücklich? Wie geht es Hugh Jackmans Ex nach Trennung?

Sie genießt offensichtlich ihr Single-Leben! Völlig überraschend hatten Hugh Jackman (55) und Deborra-Lee Furness (68) ihre Trennung bekannt gegeben. Der Schauspieler und seine damalige Partnerin waren rund 27 Jahre ein zusammen gewesen und sind zweifache Eltern. Eine Scheidung des einstigen Hollywood-Traumpaares soll auch schon in vollem Gange sein. Doch davon lässt sich die Australierin keinesfalls die Stimmung verderben: Deborra schlendert total gut gelaunt durch die Straßen!

Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 68-Jährige, wie sie in Sydney Besorgungen erledigt und dabei richtig fröhlich wirkt. Deborra war in Begleitung einer Freundin, mit der sie einen entspannten Tag genoss. Die Blondine trug ein schwarzes Sport-Outfit, das durch eine futuristische Sonnenbrille aufgepeppt wurde. Nach Liebeskummer sieht das bei Deborra nicht aus!

Hugh dagegen soll noch an seiner Ex hängen. Ein Insider berichtete nämlich, dass der Wolverine-Darsteller Deborra noch vermisse. Diese soll an einem Comeback allerdings nicht interessiert sein, wie die Quelle gegenüber The National Enquirer schilderte: "Man hört nicht einfach auf, jemanden zu lieben. Aber sie muss auch sich selbst lieben und das tun, was sie für richtig hält – nicht, was er für richtig hält."

Getty Images Deborra-Lee Furness in New York, November 2019

Getty Images Deborra-Lee Furness bei einer Gala

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

