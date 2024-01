NFL, Streaming-Pleite und Co.: Der Dschungel sorgt für Ärger

Das Dschungelcamp zieht den Ärger seiner Fans auf sich! Am vergangenen Sonntagabend kürzte RTL die Ausgabe der Realityshow, um die NFL-Playoffs zu zeigen. Am Ende dauerte die Folge nur rund 40 Minuten – inklusive Werbung. "Die Stunde danach" wurde zudem auf den Streamingdienst des Senders ausgelagert. Dieser brach jedoch unter dem großen Zuschaueransturm zusammen. Das brachte für viele Fans das Fass zum Überlaufen: "40 Minuten lang eine kurze dumme Ausgabe, keine Dschungelprüfung und jetzt geht RTL Plus mit 'Die Stunde danach' nicht. Ist das euer Ernst?", machte sich ein X-Nutzer Luft.

