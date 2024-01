Nicht mehr Tim! Dieser Dschungelcamper ist der neue Liebling

Wer kann bei den Zuschauern aktuell punkten? Momentan ist das Dschungelcamp wieder im vollen Gange. Dabei sorgen die Stars für ordentlich Trubel. So sorgte Cora Schumacher (47) mit ihrem plötzlichen Exit für viel Verwirrung. Aber auch das Drama rund um Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) unterhält die Zuschauer köstlich. Doch wen sehen die Promiflash-Leser aktuell auf dem Thron?

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 23. Januar, 18:00 Uhr] geht hervor, dass die Leser Fabio Knez den Sieg am meisten gönnen. Von insgesamt 3.075 Teilnehmern stimmten 1.010 Personen (32,8 Prozent) für den TV-Star ab. Damit löst Fabio den vorherigen Favoriten Twenty4tim (23) ab. Er liegt mit 665 Stimmen (21,6 Prozent) auf Platz zwei. Unverändert auf Platz drei der Lieblings-Camper befindet sich Lucy Diakovska (47) mit 345 Votes (11,2 Prozent). Hinter ihr folgt Felix von Jascheroff (41) mit 267 Stimmen (8,7 Prozent).

Auch im Netz zeigen sich die Fans von dem einstigen Make Love, Fake Love-Kandidaten begeistert. "Fabio ist einer meiner Favoriten. In jeder Show hat er sich so toll gezeigt. So sympathisch", schreibt beispielsweise ein Fan unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der offiziellen Seite des Dschungelcamps.

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

RTL Twenty4Tim, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL Fabio Knez, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

