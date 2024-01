Ist er der Geheimfavorit? Dschungel-Fans lieben Fabio Knez!

Auf die Unterstützung der Fans kann er sich verlassen! Seit Freitagabend läuft die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps. In diesem Jahr sind einige Reality-TV-Stars und Sternchen mit von der Partie – und die scheinen den alteingesessenen Stars wie Heinz Hoenig (72) und Lucy Diakovska (47) den Rang abzulaufen. Im Netz scheint sich nämlich schon ein Zuschauerliebling herauszukristallisieren: Die Dschungelfans lieben Fabio Knez!

Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der offiziellen Seite des Dschungelcamps sammeln sich zahlreiche Kommentare, deren Verfasser deutlich mit dem einstigen Make Love, Fake Love-Kandidaten sympathisieren. "Fabio ist einer meiner Favoriten. In jeder Show hat er sich so toll gezeigt. So sympathisch", schreibt ein Fan. Ein anderer fasst sich kurz: "Fabio auf die eins." Diese Meinung vertreten auch einige Promis. Yasin Mohamed (32) findet: "Der Bub hat jetzt schon für seinen Unterhaltungsfaktor die Krone verdient."

Diese Tendenz ist auch in einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. Januar, 17:40 Uhr] zu erkennen. Aus dieser geht zwar hervor, dass Dschungelbewohner Twenty4tim (23) weiterhin der Zuschauerliebling bleibt: Von insgesamt 3.436 Teilnehmern stimmten 904 Personen (26,3 Prozent) für den Influencer ab. Doch Fabio ist ihm dicht auf den Fersen: Mit nur neun Stimmen Unterschied liegt der Staubsaugervertreter mit 895 Votes und somit 26,0 Prozent auf dem zweiten Platz. Auch Lucy kommt weiterhin gut bei den Fans an: Sie bekam 512 Stimmen und somit 14,9 Prozent.

