Vor Golden Globes: Sandra Hüller gewinnt ersten US-Filmpreis

Ihr Chancen stehen gut. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hatte in ihrer Karrierelaufbahn schon in einigen Filmen ihr Talent unter Beweis gestellt – 2016 verkörperte sie im Film "Toni Erdmann" die Rolle der Ines Conradi und wurde dafür mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr schlüpfte die 45-Jährige in zwei weitere Rollen und sorgte dafür sogar international für Aufsehen. Jetzt hat Sandra (45) einen renommierten Filmkritikerpreis gewonnen!

Genauer genommen hat die in Suhl geborene Darstellerin den Los Angeles Film Critics Association Award als beste Schauspielerin in den Filmen "Anatomie eines Falls" und "The Zones of Interest" abgeräumt, wie nun auf X verkündet wurde. Die Gewinner des Preises werden einmal im Jahr von einem US-Verband aus 60 anerkannten Filmkritikern gewählt. Damit übertrumpfte Sandra sogar die Hollywood-Berühmtheit Emma Stone (35) – die "La La Land"-Darstellerin war mit der Fantasy-Komödie "Poor Things" nominiert.

Für Sandra stehen die Chancen hoch, dass sie auch noch einen weiteren Gewinn mit nach Hause nimmt – und zwar den Golden Globe, der in der Nacht zum 8. Januar vergeben wird. Im November gab CBS bekannt, dass sie mit fünf weiteren Darstellerinnen für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einem Filmdrama" nominiert wurde.

Getty Images Sandra Hüller mit ihrem europäischen Filmpreis, Dezember 2023

Getty Images Sandra Hüller bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

