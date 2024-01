Amira knutscht mit Christian: Oliver Pocher ist traurig!

Es lässt ihn nicht kalt. Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass Amira Pocher (31) nach ihrer Trennung von ihrem Mann Olli (45) mit Christian Düren (33) anbandelt. Die beiden Moderatoren waren zusammen im Urlaub in Südafrika und schienen sich dort prächtig miteinander zu amüsieren. Vor wenigen Stunden bestätigten dann Knutschfotos ihre Liebelei. Und was sagt Amiras Noch-Ehemann dazu? Olli ist wohl ziemlich gekränkt!

In seiner Instagram-Story reagiert der Komiker nun erneut auf die intimen Paparazzibilder seiner Ex. Zu einem Screenshot, auf dem "Tun diese Fotos Olli weh?" steht, antwortet er bedrückt: "Kurze Antwort... Ja!" Dazu teilt er den Song "Don't Talk, Just Kiss" von Right Said Fred. Einen kleinen Seitenhieb kann sich der 45-Jährige aber auch nicht verkneifen. "Cora, Ralf und ich hatten immer ein Bett oder eine Sauna!", witzelt er und bezieht sich damit auf die aktuellen Dating-Gerüchte um ihn und Cora Schumacher (47).

Es wird außerdem spekuliert, dass Amira und Christian ihre Turtelei nur inszeniert haben, um Olli eins auszuwischen. Denn auf einigen der Kuss-Pics scheint die 31-Jährige direkt in die Kamera zu schauen. Zudem tauchten die Schnappschüsse nur wenige Stunden auf, nachdem die vermeintliche Olli-Cora-Liaison enthüllt worden war.

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

