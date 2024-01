Vor dem OP-Marathon: So sah Kim Virginia früher aus!

Da muss man doch glatt zweimal hingucken! Aktuell läuft die 17. Staffel vom Dschungelcamp. Auch in diesem Jahr können die Zuschauer ihre Stars wieder bei zahlreichen Ekelprüfungen und der Bewältigung der Herausforderungen im australischen Busch beobachten – so unter anderem Kim Virginia Hartung (28). Bereits bei ihrem Einzug spricht die einstige Bachelor-Kandidatin offen über Botox, Brust-OP und Co. Doch wie sah Kim vor alledem aus?

Nimmt man das Instagram-Profil der 28-Jährigen etwas genauer unter die Lupe, wird man schnell fündig und stößt auf pikante Aufnahmen – und darauf ist Kim fast gar nicht wiederzuerkennen! Auf Schnappschüssen von vor knapp drei Jahren sieht die Beauty nämlich noch ganz anders aus: Sie trägt weißblonde Haare und ein ganz natürliches Make-up, ganz ohne Glitzer und Schnickschnack. Dabei wirkt auch ihr Körper deutlich schmaler und nicht so kurvig, wie man ihn heute kennt...

Kim macht aktuell aber nicht nur mit ihrem Schönheitswahn von sich reden, sondern auch mit dem Dschungelcamp-Beef mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31). Bei den Fans kommt das Drama jedenfalls ziemlich gut an. "Bei Mike und Kim Virginia kracht es aber gewaltig und genau das ist amüsierend!", zeigt sich ein User völlig begeistert auf X und fügt hinzu: "Der eine packt über den anderen aus und es gibt kein Ende."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug

