Vor Fehlgeburt: Fiona Erdmann bekam unsensible Kommentare

Sie lässt tief in ihr Inneres blicken. Hinter Fiona Erdmann (35) liegen turbulente Zeiten: 2021 hatte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf tragische Weise ein Kind verloren. Gerade erst ging die zweifache Mama mit einem weiteren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit: Sie wurde erneut schwanger und erlitt zum zweiten Mal eine Fehlgeburt. Nun verrät Fiona, wie sehr ihr diese schmerzliche Erfahrung zu schaffen macht.

Auf Instagram teilt die 35-Jährige ein langes Statement und verrät darin, dass sie vor der Fehlgeburt unsensible Nachrichten erhalten habe: Immer wieder gratulierten ihr Fans zu der erneuten Schwangerschaft und fragten Fiona, wann sie mehr dazu verraten würde. "Ich verstehe es bis heute nicht, warum zum Teufel nimmt man sich das eigentlich heraus", macht sie deutlich und fügt hinzu: "Ein Frauenkörper macht unglaubliches durch." Laut ihr gebe es abgesehen von einer Schwangerschaft so viele verschiedene Umstände, weshalb man "ein Bäuchlein" habe.

Durch den schweren Verlust mache Fiona aktuell eine schwierige Phase in ihrem Leben durch – Gratulationen könne sich dabei ganz und gar nicht gebrauchen. "Macht man nicht! Das gehört sich einfach nicht! Verkneift es euch", schreibt das Model entsetzt und stellt klar: "Ihr wisst nicht, wie schmerzlich so ein Kommentar sein kann." Für sie seien die Nachrichten daher wie ein Stich ins Herz gewesen.

