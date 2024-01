"Engel im Himmel": Fiona Erdmann hatte wieder Fehlgeburt

Sie muss einen schweren Verlust verkraften. Fiona Erdmann (35) wurde mit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt. Seither arbeitet sie als erfolgreiches Model. Doch auch privat scheint sie ihr Glück mit ihrem Partner Moe gefunden zu haben. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Jedoch hatten die beiden in der Vergangenheit bereits auf tragische Weise ein Baby verloren. Nun teilt sie erneut traurige Nachrichten mit ihren Fans: Fiona hatte wieder eine Fehlgeburt.

"Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass sich unter meinem Herzen ein kleines Baby befindet, aber das Mäuschen nicht stark genug war", schreibt die 35-Jährige auf Instagram und fügt hinzu: "Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel." Nach dem tragischen Verlust ihres kleinen Nachwuchses zeigen sich Fiona und ihr Liebster jedoch stark im Netz. "Uns geht es soweit gut! Wir haben diese Situation akzeptiert und kommen damit klar."

Zwar sei das Ganze für das Model sicherlich nur schwer zu verkraften, jedoch sieht sie es als klares Zeichen des Universums. Auch deshalb schaue sie der Zukunft weiterhin mit Zuversicht entgegen. "Das Schicksal entscheidet unseren Weg und deshalb bin ich ganz positiver Gedanken", heißt es weiter in ihrem Statement. Ihren emotionalen Text schließt sie dann noch mit den Worten: "Wir werden unser Glück erhalten."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Partner Mo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Baby

Getty Images Fiona Erdmann, Januar 2020

