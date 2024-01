NFL-Spiel statt Dschungelcamp: Zuschauer reagieren genervt!

Zuschauerfrust vorprogrammiert! RTL hatte am Sonntagabend mit einem vollgepackten TV-Programm zu kämpfen: Da der Sender die NFL-Playoffs live übertrug, wurde die Sendezeit des Dschungelcamps stark verkürzt – das verärgerte die Fans vor allem wegen des überraschenden Exits von Cora Schumacher (47). Für die Aftershow-Sendung wurden die Urwald-Fans dann auf die hauseigene Streamingplattform des Senders geschickt. Die war für den Ansturm allerdings nicht ausreichend vorbereitet. Die Fans reagieren genervt!

"Cora verlässt das Camp und wir erfahren nicht mehr, weil ihr stattdessen die NFL zeigt?! Ok RTL, wann fing das an so schiefzulaufen?", beschwert sich ein genervter Zuschauer auf X. "Wie tief ist RTL gesunken, dass die wegen der scheiß NFL das Dschungelcamp kürzen?", poltert ein anderer X-User. Die Quoten scheinen die Stimmung im Netz widerzuspiegeln: Laut DWDL startete RTL mit rund 4,1 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,3 Prozent hervorragend in den Sonntagabend. Das NFL-Spiel Detroit Lions gegen Tampa Bay Buccaneers ließ die Quoten dann aber einbrechen: Nur 1,35 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 4,6 Prozent entsprach, interessierten sich für das Sportevent.

RTL gelobt Besserung und möchte den Streamingdienst künftig besser auf einen Massenansturm vorbereiten. "Wir arbeiten intensiv daran, dass sich so ein Ausfall nicht wiederholt", äußerte sich eine Sendersprecherin. Die Moderatoren der Dschungel-Aftershow, Angela Finger-Erben (43) und Olivia Jones (54), hatten sich auf Instagram für die Probleme entschuldigt: "Null Sterne für uns heute."

Getty Images Jake McQuaide, Detroit Lions-Spieler

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

Getty Images Angela Finger-Erben im September 2021

