140.000 Tiere: Kim Virginia bricht die Dschungelpüfung ab!

Auch an Tag sechs geht es im Dschungelcamp wieder rasant her. Der Weg zur begehrten Krone ist dabei noch ein wahrlich langer. Zuvor müssen die verbleibenden Stars in tagtäglichen Prüfungen nicht nur ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen, sondern sich auch ihren tiefsten Ängsten stellen. Diesmal traf es gleich zwei Camperinnen: Anya (20) und Kim Virginia (28). Dabei schien vor allem eine an ihre Grenzen zu kommen. Kim bricht die Dschungelprüfung überraschend ab!

Die heutige Prüfung findet diesmal in einem Betonmischer statt. Nur wird dieser statt mit Beton mit 140.000 Krabbeltierchen befüllt. Während sie sich angeschnallt an diesen stetig drehen, müssen Kim und Anya Allgemeinwissen beweisen. Nach Fragen wie "Nennt fünf Bundeskanzler:innen", gesellen sich immer mehr kleine Tierchen zu ihnen. Vor allem Kim scheint damit weniger gut zurechtzukommen. "Ich find's schlimm", winselt die Beauty bereits nach Runde eins, zieht jedoch zunächst weiter durch. Letztlich wird es ihr dann aber zu viel und sie bricht die Sternejagd mit den Worten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vorzeitig ab. Die drei gewonnenen Sterne dürfen sie daher auch nicht mit ins Camp nehmen.

Während Kim sicherlich noch einige Zeit an ihrer Prüfungspleite zu knabbern hat, zeigen sich die Fans im Netz amüsiert. Vor allem die Gelassenheit von Mitcamperin Anya sorgt für Überraschung: "Ich bin erstaunt. Von Anya hätte ich eher die Geräusche erwartet, die Kim macht. Aber anscheinend ist Anya total gechillt", schreibt ein Zuschauer auf X.

Dschungelcamp, RTL Kim Virgina Hartung und Anya Elsner nach ihrer Dschungelprüfung

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia in der Dschungelprüfung 2024

RTL Kim Virgina und Anya Elsner im Dschungelcamp

