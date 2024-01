Emma Stone und Co.: Sie sind für die 96. Oscars nominiert!

Es ist wieder so weit! Am 10. März findet die diesjährige Oscar-Verleihung statt. Insgesamt haben sich 265 Filme für den Preis qualifiziert – darunter "Barbie" und "Oppenheimer" in der Kategorie "Bester Film". Als "Bester Hauptdarsteller" sind unter anderem Cillian Murphy (47) und Bradley Cooper (49) nominiert, während Emma Stone (35) und die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) für die Auszeichnung als "Beste Hauptdarstellerin" im Rennen sind. Und auch ein deutscher Film steht auf der Nominiertenliste: "Das Lehrerzimmer" könnte als "Bester internationaler Film" siegen.

