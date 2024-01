Nach Dschungel-Exit: Cora Schumacher ist im Krankenhaus

Sie beharrt auf ihrer Version! An Tag drei kam es im Dschungelcamp zu einer großen Überraschung. Cora Schumacher (47) kündigte ihren freiwilligen Exit an. Ihr Auszug aus dem Camp warf viele Fragen auf – die Ex von Ralf Schumacher (48) betonte, dass sie aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen wollte. Doch die Ärzte vor Ort versicherten, dass es der Blondine körperlich gut ging. Cora dagegen will nichts davon hören!

Bild soll erfahren haben, dass die 47-Jährige nicht mehr im Hotel ist, sondern sich stattdessen in einer Klinik befindet. Cora soll sich seit Mittwochmorgen in dem Krankenhaus aufhalten. Dies stößt bei RTL auf eine Menge Wut und Unverständnis, denn der beliebte Show-Arzt Dr. Bob (73) hat mehrfach erklärt, dass der körperliche Zustand nicht der Grund für Coras Exit gewesen sein kann. Doch die einstige Rennfahrerin hält nichts von dem offiziellen Statement des Senders und will nun mit Beweisen an die Öffentlichkeit gehen.

Strafverteidiger Burkhard Benecken meint die Beweggründe für Coras Entscheidung zu kennen. Dass sie über ihre gescheiterte Ehe mit Ralf Schumacher geredet hat, habe sie seiner Ansicht nach zum Umdenken bewegt. "Cora hat sich in der ein oder anderen Passage um Kopf und Kragen geredet, das vielleicht in dem Moment gar nicht so gemerkt und dann hinterher gedacht hat 'Oh Gott, was habe ich da erzählt'", erklärte er RTL.

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

RTL Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

