Regelmäßig am Grab: Heino wird Hannelore nie vergessen

Es sind harte Zeiten für Heino (85). Der deutsche Schlagerstar hatte Anfang November einen schweren Verlust verkraften müssen. Seine geliebte Frau Hannelore Kramm (✝81) war im Alter von 81 Jahren für immer eingeschlafen. Ein paar Tage später wurde sie auf dem Friedhof in Kitzbühel beerdigt. Ein wichtiger Ort für den "Blau blüht der Enzian"-Interpreten, denn: Heino besucht regelmäßig Hannelores Grab.

"Es ist mir ein Bedürfnis, an Hannelores Grab zu gehen. Ich fühle unsere Liebe und Verbundenheit hier besonders tief, die über den Tod hinausgeht", erzählt er im Interview mit Bild. Für den Sänger lebe Hannelore in seiner Gefühlswelt ewig weiter. "Ich weiß, dass es Hannelore gut geht, dort, wo sie jetzt ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns an diesem Ort irgendwann wiedersehen und in die Arme schließen werden", erklärt Heino.

Aktuell befindet sich der Musiker auf seiner Kirchen-Tournee. Für die Unterstützung der anwesenden Fans sei Heino sehr dankbar. "Ich spüre bei den Konzerten die Zuneigung und das Mitgefühl meiner Fans. Sie geben mir Halt und Zuversicht", erklärt er im Bild-Interview. "Für meine Fans möchte ich gern noch einige Jahre weitersingen. Ich weiß, dass auch Hannelore das so gewollt hätte", fährt der Sänger fort.

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

Getty Images Heino, Schlagersänger

