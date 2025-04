Mit 86 Jahren: Schlagerstar Heino tritt am Ballermann auf

Heino (86) sorgt für eine Sensation. Der Schlagersänger packt seine Koffer und macht sich bereit für ein festes Engagement im legendären Bierkönig auf Mallorca. Schon am Samstag, den 31. Mai, feiert er seinen Einstand auf der großen Partybühne. Für insgesamt sechs Nächte ist der "Blau blüht der Enzian"-Interpret gebucht. Damit wird der gebürtige Düsseldorfer zum ältesten Ballermann-Entertainer aller Zeiten. Gegenüber Bild schwärmt er: "Die Begeisterung für meinen neuen Song, vor allem bei der Jugend, hat mich angesteckt. Ich freue mich sehr darauf, auf Mallorca richtig Party zu machen!"

Die Auftritte auf Mallorca bahnen sich schon seit gut zwei Jahren an. 2023 brachte der damals 84-Jährige sein Album "Lieder meiner Heimat" heraus, auf dem er beliebte Malle-Hits neu interpretierte. Songs wie "Layla", "Johnny Däpp" und "Dicht im Flieger" bekamen dadurch eine ganz neue Note. Für die Schlagerikone war dieser Schritt ganz natürlich. "Ich habe mein Leben lang die alten Volkslieder gesungen und tue dies auch immer noch. Aber man muss auch akzeptieren, dass für die junge Generation Ballermann-Songs wie 'Layla' die neuen Volkslieder sind", verriet er damals im Gespräch mit dem Blatt.

Einen besseren Zeitpunkt hätte sich Heino nicht aussuchen können, um seine Zelte auf Mallorca aufzuschlagen. Kurz vor dem diesjährigen Opening der Partysaison verkündete Mia Julia (38), dass sie vom Bierkönig in den Megapark wechseln werde. Laut Informationen der Mallorca Zeitung sollen daran unter anderem technische Probleme in ihrem bisherigen Klub schuld gewesen sein. Außerdem soll die Erotikdarstellerin in der neuen Location 20.000 Euro pro Woche verdienen.

Getty Images Heino, Schlagermusiker

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Mia Julia bei einem Auftritt in Bonn, August 2020

