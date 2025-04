Heino dreht Musikvideo mit Micaela Schäfer im Planschbecken

Heino (86) ist bekannt für kuriose Projekte, doch damit hätte wohl niemand gerechnet: Der Schlagersänger hat für sein neues Musikvideo das Model und Reality-TV-Sternchen Micaela Schäfer (41) ins Boot geholt – oder besser gesagt, in das mit Champagner gefüllte Planschbecken. Anlass ist die Veröffentlichung seines neuen Partysongs mit dem Titel "Ein Gläschen am Morgen", in dem Heino den regelmäßigen Genuss von Alkohol in den frühen Morgenstunden feiert. Dabei scheut der Kultsänger weder die an sich schon provokante Aussage noch die skurrile Selbstinszenierung: Im Video schlürft er mit einem XL-Strohhalm aus einem Champagner-Bad, in dem sich Micaela im Bikini rekelt. "Um die Jugend zu erreichen, muss man eben neue Wege gehen", erklärte Heino gegenüber Bild zu seinem ungewöhnlichen Projekt.

Die Reaktionen auf den Song und das Video könnten gemischter nicht sein. Während einige Fans Heinos Mut zu neuen Ideen loben und den Ohrwurmcharakter des Lieds feiern, halten andere das Gesamtwerk für befremdlich. Von "lächerlich" bis "Sommerhit" ist fast alles an Reaktionen dabei. Auch Heinos verstorbene Ehefrau Hannelore wird in den Kommentaren erwähnt – einige Fans sorgen sich, was sie wohl von der extremen Wandlung ihres Göttergatten halten würde: "Seine Frau würde sich im Grabe rumdrehen", lautet nur eine der Mutmaßungen. Heino ist jedoch überzeugt, dass Hannelore das Video mit der selbsternannten "Nacktschnecke" gefallen hätte: "Wir waren immer für jeden Spaß zu haben", betonte er im Interview. Er wolle sich mit 86 keinen Zwängen mehr unterwerfen und das tun, was ihm Freude bereitet.

Dass Heino mit einem Erotikmodel wie Micaela zusammenarbeitet, erklärt er pragmatisch: "Warum nicht? Sie ist ein anständiges Mädel und ich habe bei ihr keine Berührungsängste." Tatsächlich schlägt Heino damit eine Brücke zwischen den Generationen: Während seine Volksmusik ein eher traditionelles Publikum anspricht, versucht er mit seinem Ausflug ins Partygenre und der Unterstützung von Influencern wie Micaela, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Sogar der 17-jährige TikToker Simon Both, der unter dem Namen Streichbruder bekannt wurde, hatte in einem kürzlich veröffentlichten Clip zum neuen Song einen kleinen Gastauftritt.

Getty Images Heino und Hannelore im Januar 2015 in München

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

