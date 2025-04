So viel Kohle kassiert Heino für seine Ballermann-Shows

Heino (86) hat sich 2025 ein ganz besonderes Engagement gesichert: Der legendäre Sänger wird in diesem Jahr regelmäßig im berühmten Bierkönig auf Mallorca auftreten und damit ein neues Kapitel seiner langen Karriere aufschlagen. Seinen ersten Auftritt absolviert er am Samstag, dem 31. Mai, gefolgt von fünf weiteren Shows, unter anderem am Pfingstsamstag, dem 7. Juni. Für jede seiner sechs gebuchten Nächte auf der Partyinsel erhält Heino nicht nur eine stattliche Gage von 25.000 Euro pro Auftritt, sondern bekommt auch sämtliche Reisekosten wie Flug, Unterkunft und Verpflegung bezahlt. Das berichtet Bild. Dem Blatt zufolge macht ihn das zum bestbezahlten Ballermann-Star, deutlich vor anderen Größen wie Mickie Krause (54), Mia Julia (38) oder Ikke Hüftgold (48). Mit immerhin 86 Jahren ist er zudem der älteste Künstler, der je auf dieser legendären Bühne stand.

Heino hatte schon vor mehr als 40 Jahren einmal als Vertretung für Roy Black (✝48) am Ballermann gesungen, sich aber seitdem von festen Auftritten dort ferngehalten, obwohl ihn die Klubbetreiber immer wieder locken wollten. Der Ausschlag für seine Zusage in diesem Jahr soll auch die hohe Gage gewesen sein, wie aus dem Umfeld berichtet wird. Über die genaue Summe möchte Heino selbst sich nicht äußern, doch allein für die sechs Engagements winken ihm insgesamt stolze 150.000 Euro. Bei seinen Auftritten wird er neben bekannten Klassikern wie "Blau blüht der Enzian" und "Die schwarze Barbara" auch neuere Titel präsentieren, etwa seine aktuelle Party-Single "Ein Gläschen am Morgen". Nach seinem gefeierten Gastspiel auf dem Elektro-Festival Parookaville 2024, bei dem er Tausende überwiegend junge Zuschauer mitriss, sieht er sein Publikum auch auf Mallorca bunt gemischt.

Bereits in der Vergangenheit hat Heino bewiesen, dass er offen für neue musikalische Wege ist. 2023 überraschte der Düsseldorfer die Szene mit einem Album, auf dem er bekannte Ballermann-Hits wie "Layla" oder "Dicht im Flieger" in seinem ganz eigenen Stil interpretierte. Im Gespräch mit Bild verglich er bereits damals die aktuellen Partyhits mit modernen Volksliedern und zeigte sich begeistert, dass auch die junge Generation seine Musik feiert: "Ich habe mein Leben lang die alten Volkslieder gesungen und tue dies auch immer noch. Aber man muss auch akzeptieren, dass für die junge Generation Ballermann-Songs wie 'Layla' die neuen Volkslieder sind."

Getty Images Heino, Sänger

Getty Images Heino, deutscher Sänger

